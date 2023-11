Per Meloni il salario minimo non risolve il problema delle basse retribuzioni 

Leggi su agi

(Di venerdì 10 novembre 2023) AGI - "C'è undi salari che in Italia non sicon ilorario. Ilsirafforzando la contrattazione estendendola a quei settori che non sono coperti". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un videomessaggio all'assemblea della Cna. Anche coloro che sostengono l'introduzione delorario "non credono che in cuor loro" nella proposta, ha sottolineato, visto che non l'hanno approvata quando erano al governo. L'obiettivo del governo, ha proseguito, è "creare un nuovo rapporto tra Stato, cittadini e imprese", in materia fiscale, un modello in base al quale "lo Stato e i cittadini sono come impresa: più lavorano insieme e più producono ...