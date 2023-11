Pensioni | Orlando | ' per Fazzolari medici non penalizzati | di quale manovra parla?'

(Di venerdì 10 novembre 2023) Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Forse quando il sottosegretariorassicura sulle futuredeiha un testo diverso da quello consegnato al Senato. Quello che possono leggere tutti prevede, invece, le penalizzazioni per ledi tutto il pubblico impiego, sia leanticipate che quelle di vecchiaia. Peraltro sarebbe la prima volta che nel sistema previdenziale si utilizza un sistema di calcolo diverso su queste tipologie di, una creatività a rischio di incostituzionalità". Così il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea. "L'art. 33 della, ad oggi, recita esplicitamente: 'si modificano le aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali Cpdel-Cps-Cpi-Cpug", quindi del calcolo di tutte le ...

...Time alla Camera sarà discussa un'interrogazione sul tema della riforma dellee delle ricadute sul personale sanitario e della pubblica amministrazione, presentata dall'onorevolee ...

Pensioni: Orlando, 'governo conferma tagli, faremo battaglie a tutela lavoratori' La Gazzetta del Mezzogiorno

Pensioni: Orlando (Pd), ‘il governo vuole fare cassa sui dipendenti pubblici’ La Sicilia

Ai Milwaukee Bucks non basta un super Antetokounmpo, autore di 54 punti, per evitare la sconfitta a Indianapolis con i Pacers che vincono 126-124. (ANSA) ...La Stagione di Prosa inaugura, lunedì 13 novembre per S. Omobono patrono della città, con un superlativo Silvio Orlando protagonista di La vita davanti a sé, un racconto di ...