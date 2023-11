Pensioni | la rivalutazione non è uguale per tutti | gli assegni più alti perdono 8 mila euro Come funziona l’indicizzazione | simulazioni

(Di venerdì 10 novembre 2023) Secondo quanto previsto dalla Manovra, nel 2024 lesaranno rivalutate fino al 5,6% (laminima è dell’1,2%, in attesa di quella ufficiale). Ma la probabile retromarcia del governo sul taglio delledel pubblico potrebbe portare a nuove sforbiciate sugli adeguamenti all’inflazione

Questo valore è fissato annualmente in base alladelle, è pari al 40% del valore annuo del trattamento minimo di pensione ed è soggetto a continui cambiamenti. Nel 2023, ad ...

Pensioni, rivalutazione più bassa per gli assegni alti: chi e quanto si perde nel 2024. Tabelle per fascia ilmessaggero.it

La tabella della rivalutazione delle pensioni nel 2024, ma il governo potrebbe tagliare ancora Fanpage.it

Rivalutazioni delle pensioni, di cosa si tratta Gli assegni delle categorie previdenziali e assistenziali, come ogni anno, sono adeguati attraverso ...Chi saranno i beneficiari del bonus tredicesima 2023, una misura per aiutare i pensionati presente in Italia. Ecco le sue regole.