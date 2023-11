(Di venerdì 10 novembre 2023) «Il Sole 24 Ore» è in grado di anticipare il valore che nei prossimi giorni verrà ufficializzato con un decreto dei ministeri dell’Economia e del Lavoro sulla rivalutazione delle

E questo pesa sulle prospettive di un maggiore consolidamento , 'come evidenziatomisure di riforma dellerespinte dalla coalizione'. Attesa per Moody's Con la manovra in Parlamento, l'...

Pensioni: dalle minime ai trattamenti più alti, ecco gli aumenti del 2024 Il Sole 24 ORE

Rivalutazione pensioni 2024: le novità in arrivo Fiscoetasse

Lanciano il 17 novembre manifestazione regionale di Uil e Cgil Abruzzo: 8 ore di sciopero per modifiche alla proposta di Legge di bilancio ...Queste le ragioni al centro della mobilitazione promossa da Cgil e Uil a partire dal 17 novembre. Sono previste 5 giornate ... di Cgil e Uil ci sono i temi del lavoro (aumentare stipendi e pensioni; ...