Pd | Schlein al congresso Pse | ' in Italia destra estrema che discrimina'

(Di venerdì 10 novembre 2023) Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Dopo un anno di governo di troviamo di fronte alle risposte sbagliare di unache sta mostrando il suo vero volto: combattono i poveri invece che la povertà, tagliano i servizi,no la comunità Lgbtq+. E Meloni è una premier donna che non fa nulla per migliorare la condizione delle altre donne. E' incredibile. Ma c'è una differenza tra una leadership femminile e una leadership femminista...". Così Ellyaldel Pse a Malaga. La segretaria del Pd nel rinnovare il sostegno a Pedro Sanchez perchè continui il suo governo e "le battaglie comuni" da portare avanti, ha rimarcato come insi assista a politiche del governo di Giorgia Meloni che non vanno nel senso di ridurre la precarietà, specie quelle dei giovani e ...

MALAGA - Ellyatterra a Malaga nel primo pomeriggio. Ildel Partito socialista europeo in Andalusia, due giorni con tutti i big da Olaf Scholz a Pedro Sanchez , serve alla leader del Pd per ...

Sta facendo molto discutere, in Italia, la polemica sollevata dal PD nei confronti del Premier albanese Edi Rama in seguito all’accordo sui migranti annunciato insieme a Giorgia Meloni. Il Partito Dem ...La leader del Pd, in trasferta al congresso dei Socialisti europei dopo il caso Rama, punta a un appuntamento in Italia a febbraio per lanciare la corsa delle ...