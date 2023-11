Pd | Braga | ' su salario minimo governo no soluzioni | domani in piazza per alternativa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Quando ilarriverà in Aula a fine novembre, ildovrà prendersi le sue responsabilità: per adesso abbiamo assistito solo ad un arroccamento ideologico che nasconde l'incapacità di proporrealternative in grado di dare risposte ai 3 milioni e mezzo di lavoratori poveri". Così Chiara, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati, intervenuta a Radio Immagina. "Anche per questosaremo ina Roma con i nostri militanti, con le realtà sociali, con le forze politiche che hanno aderito, per rendere evidente che un'c'è. Un'a unche è stato in grado di presentare una legge di bilancio contro tutte le generazioni: contro i ...