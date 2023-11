Paventi | «Inter | Frosinone da non sottovalutare! Ultimi due stop…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 novembre 2023)domenica alle ore 20.45. L’ultima partita prima della sosta nazionali, Andreala introduce in questa maniera in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport. ULTIMA – Andreaintroduce il match di domenica: «Con gli impegni nazionali della prossima settimana c’è uno stacco nei pensieri dei giocatori, soprattutto gli italiani dell’che dovranno giocare partite fondamentali. Quel periodo di trasferte pesanti tra cui Torino e Napoli sarà centrale. Le partite con Sassuolo e Bologna devono però rimanere nella testa per non sottovalutare il, che ha vinto due delle ultime quattro e conquistato quindici punti in undici partite. Serve la miglioresenza pensare al dopo per rimanere in testa alla ...