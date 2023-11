Patto di stabilità | si accelera sulla riforma | Ecofin straordinario a fine novembre

(Di venerdì 10 novembre 2023) I 27 Stati membri dell’Ue cercano di stringeredeldi, che va concordata entroanno per evitare il ritorno delle vecchie regole, sospese nel marzo 2020 e da molti ritenute ormai inadeguate. La ministra dell’Economia spagnola Nadia Calvino, al termine dell’di oggi a Bruxelles, ha annunciato che intende convocare unalladi, con l’obiettivo di chiudere l’accordonel Consiglio di dicembre. Nell’di oggi, ha detto il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, “abbiamo compiuto ulteriori progressi” nel processo dideldi ...

Giancarlo Giorgetti torna a Roma non certo soddisfatto dai negoziati a Bruxelles suldie Crescita. E in un certo senso minaccia di non firmare le nuove regole: "Chi agita lo ...