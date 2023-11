Patto di stabilità | Italia sola contro tutti in Ue | l’assurdo isolamento di Giorgetti a Bruxelles

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 10 novembre 2023) L’Ecofin apre alla riforma deldi. L’accordo è molto più vicino: una riunione straordinaria potrebbe arrivare intorno al 23 novembre, per poi trovare la chiusura definitiva a dicembre. Entro l’anno, quindi. La Germania non dovrebbe bloccare la riforma, anzi la sta indirizzando facendo asse con la Francia. L’, invece, è completamente ita e i partner europei non capiscono il veto di Roma sul testo. Ciò che stupisce è il Mef che fa sapere che è meglio il ritorno alle vecchie regole che il nuovo testo.sanno, però, che con le vecchie regole a rimetterci più di chiunque altro sarebbe proprio Roma. Inoltre il ministro dell’Economia, Giancarlo, durante la riunione dell’Ecofin non ha detto nulla, affidando poi il messaggio di contrarietà solo alla ...