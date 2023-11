Pattinaggio velocità | CdM pista lunga 2023 2024 | Giovannini 5° nella Mass Start a Obihiro

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ha preso il via a, in Giappone, la prima tappa della Coppa del Mondodidisuprima delle tre giornate di gare il migliore degli italiani è stato – come da pronostico – Andrea. L’azzurro ha chiuso in quinta posizione lavinta dall’olandese Bart Hoolwerf davanti al belga Swings e allo svizzero Livio Wenger. Ottima prova dell’atleta trentino, al quale è mancato solo il guizzo nel finale di gara per raggiungere il podio. Nona posizione per l’altro nostro rappresentante in gara, vale a dire Daniele Di Stefano. Stesso piazzamento anche per l’unica azzurra al viafemminile, ossia ...