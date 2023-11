Pattinaggio di Figura | Ghilardi-Ambrosini secondi alla Cup of China

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 novembre 2023) Chongqing – Rebeccae Filippochiudono al secondo posto la prima giornata della Cup of, quarta tappa stagionale di ISU Grand Prix. La coppia delle Fiamme Azzurre, vice campione nazionale tra le coppie di artistico, ha portato sul ghiaccio del Chongqing Huaxi Culture and Sports Center il miglior programma corto della stagione chiudendo la prova con 66.33 punti, a poco meno di una lunghezza dal primato personale. Davanti a loro in classifica soltanto i canadesi Stellato Dudek-Deschamps a quota 70.39 punti. Concreta dunque la possibilità per la coppia italiana di centrare la loro seconda top 3 in carriera in una tappa di Grand Prix. Buone notizie anche per il secondo tandem tricolore in gara, quello composto da Anna Valesi e Manuel Piazza (Icelab), giunto a ridosso della top five provvisoria con il sesto posto e ...