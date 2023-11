Pattinaggio artistico | Shoma Uno regala spettacolo alla Cup of China Frangipani 5° dopo lo short

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023)Uno hato enormi emozioni nelloprogram della Cup of, tappa del Grand Prix diche va in scena sul ghiaccio di Chongqing (Cina). Il fuoriclasse giapponese ha illuminato la scena sulle note di un medley di Son Lux, Ryan Lott e Ian Chang, meritandosi ampiamente gli applausi del pubblico e l’eccellente punteggio di 105.25 (59.17 per la parte tecnica e 46.08 per i components). Il due volte Campione del Mondo e bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022 ha fatto il proprio debutto stagionale con uno show di rara bellezza, fermandosi a quattro punti di distacco dal personale siglato in occasione della trionfale rassegna iridata dell’anno scorso. Il 25enne già ipotecato la vittoria in terra asiatica, visto che si presenterà al free program di domani ...