Pattinaggio artistico | Loena Hendrickx giganteggia nello short della Cup of China Le giapponesi inseguono

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023)ha primeggiatoprogramCup of, tappa del Grand Prix diche va in scena sul ghiaccio di Chongqing (Cina). La fuoriclasse belga ha eseguito uno splendido esercizio sulle note di “I’m nin’alu” di Ofra Haza e di “Living for Love” di Madonna, venendo premiata con il rilevante punteggio di 70.65 (35.02 per la parte tecnica e 35.63 per i components). La fresca 24enne (ha spento le candeline cinque giorni fa), bronzo agli ultimi Mondiali e argento agli Europei, è tornata in scena dopo la splendida vittoria ottenuta poche settimane a Skate America e ha messo una seria ipoteca sul successo anche in terra asiatica.può infatti fare affidamento su un ...