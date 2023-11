Pattinaggio artistico | Ghilardi e Ambrosini secondi dopo lo short program a Cup of China Canadesi in testa

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) Rebeccae Filipposono ottimilodella Cup of, tappa del Grand Prix diche va in scena sul ghiaccio di Chongqing (Cina). La coppia diha convinto sulle note di “L’Estasi dell’Oro” e “The Ecstasy” di Ennio Morricone, venendo premiata con il punteggio complessivo di 66.63 (35.65 per la parte tecnica e 30.68 per i components). Gli azzurri si sono fermati a un solo punto dal proprio personale di 67.31 siglato lo scorso anno al Grand Prix Espoo. Il 30enne e la 24enne, reduci dal sigillo al Diamond Spin di Katowice, hanno dimostrato tutta la propria caratura da vice campioni d’Europa. Gli allievi di Rosanna Murante e Ondrej Hotarek, seguiti ...