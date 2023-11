Patenti facili | sgominata banda | candidati “aiutati” anche ad Arezzo

Leggi su lortica

(Di venerdì 10 novembre 2023) Chiedevano fino a 4 mila a persona, facevano superare i test teorici per la patente a cittadini stranieri, soprattutto indiani, pakistani ed egiziani. la polizia stradale di Bergamo, ha eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare, tre in carcere e 12 ai domiciliari, per reati che vanno dalla sostituzione di persona alla falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità, dalla contraffazione dei documenti di identità e del permesso di soggiorno alla falsificazione ideologica delle attestazioni nelle relazioni mediche ai fini del rilascio della patente di guida. Oltre quarantaal conseguimento della patente di guida, sono stati denunciati a piede libero. Ognuno ricopriva precisi compiti e ruoli (organizzatore, suggeritore, esperto informatico, falsario, collaboratori, procacciatori di clienti e promotori). Spesso erano usate ...