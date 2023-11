Parla un tassista romano | «Al mese il guadagno può arrivare fino a 7000 euro lordi»

Leggi su panorama

(Di venerdì 10 novembre 2023) «Le dichiarazioni dei redditi presentate dai tassisti sono inverosimili perché per mia esperienza personale i nostri guadagni si aggirano sui 6-7milamensili, la media dei 1500pubblicata dal Mef non può corrispondere al vero». È questo il commento di undella Capitale dopo la pubblicazione dei redditi dei suoi colleghi pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui cifre raccontano di una forte crisi di questa categoria il cuimedio sarebbe di 15milal'anno. Eppure nelle grandi città i taxi sono introvabili e quelli disponibili hanno file chilometriche di persone ad aspettarli. In tutto ciò c'è da considerare che per acquistare una licenza di un taxi i costi vanno dai 150mila...