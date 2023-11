Pannelli fotovoltaici | gli strumenti per smaltirli e risparmiare

Leggi su quifinanza

Fin dal 1999, in Italia esiste una società per azioni che prende il nome di GSE spa (acronimo di Gestore dei Servizi Energetici), interamente partecipata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, a cui spetta l'attività di promozione delle politiche di efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Ha sede a Roma e conta circa 700 dipendenti attivi (secondo gli ultimi dati disponibili riferiti al 2022). Tra i compiti di GSE c'è anche quello di informare i cittadini, le famiglie e le imprese sulle modalità più idonee per installare gli impianti a basso impatto ambientale, indicando anche le procedure corrette per rifornirsi della strumentazione necessaria presso i rivenditori abilitati e (non ultimo) smaltire i macchinari e le attrezzature in modo idoneo, senza rischiare di danneggiare gli stessi.