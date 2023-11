Palermo | scontrino in enoteca con apertura del tappo a 8 euro

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Prima il taglio del tramezzino e ora l'del. E’ l’ennesima polemica che si è scatenata sui social network in relazione a voci sugli scontrini emessi da attività commerciali e ritenute strane. Critiche che non sono certamente una novità nel mondo online: dai caffè in centro a Roma, ai c