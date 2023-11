(Di venerdì 10 novembre 2023) La Polizia indaga asul decesso di un uomo di 77 anni,la sera del 9 novembre in un Bed And Breakfast del capoluogo siciliano. Ildell’anziano, originario del capoluogo, che aveva preso in affitto una stanza nella struttura in via Santa Rosalia, nei pressi della stazione centrale, è stato riun pesante. La vittima, riporta LiveSicilia, si chiamava Giuseppe Filippone. Al momento le ipotesi sulle cause del decesso sono due. Non è ancora chiaro, infatti, se il pensionato sia stato colto da malore e, appoggiandosi all’, ne abbia provocato la caduta, oppure se il mobile gli sia finito addosso causando il decesso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i sanitari ...

La Polizia indaga asul decesso di un uomo di 77 anni, trovato cadavere ieri sera in un b&b. Il corpo dell'anziano, un palermitano che aveva preso in affitto una stanza nella struttura in via Santa Rosalia, nei ...

Palermo, 77enne trovato morto in un B&B: il corpo era schiacciato sotto un armadio Il Fatto Quotidiano

Travolto da un armadio in b&b di Palermo, morto un 77enne Adnkronos

Tragedia in un bed and breakfast di Palermo dove un turista è stato ritrovato senza vita nella sua camera: ecco cosa è accaduto.Palermo: Giuseppe Filippone, 77 anni, trovato morto in un B&B. Si tinge di giallo a Palermo la morte di un 77enne, Giuseppe Filippone, che è trovato senza in un B&B in via Santa Rosalia, traversa di ...