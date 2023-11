Padovan | «Inter | con Juventus e Napoli per verificarne la dimensione»

(Di venerdì 10 novembre 2023) L’dopo la sosta andrà in contro ad un calendario ostico con le dure trasferte sui campi dicommenta.? A Sky Sport 24, Giancarlosi pronuncia sui nerazzurri: «La partita del 26 dirà molte verità e tra queste che l’è superiore alla. Oggi siamo tutti d’accordo a dire che sia la squadra più forte e vedendo anche il distacco dale pure la squadra favorita. Calendariodue scontri ravvicinati e due scontri in trasferta, deve dimostrare di essere una squadra consapevole e forte. Consapevolezza dell’organico, consapevolezza che i gol ci sono. Danno una...

Magari si infiammano un poco meno i tifosi juventini, anche allora, come dice, ma sarà poi vero quando alla fine si vince e si scorda tuttoE' sempre l'di una grande difesa. I quattro ...

Padovan: “Milan fuori dalla lotta scudetto, l'Inter ha due squadre. E ... fcinter1908

Padovan: “Inter, non finirò mai di lodare Inzaghi. Il vero capolavoro è stato…” fcinter1908

Giancarlo Padovan ha commentato così l’Inter di Simone Inzaghi: elogiando i nerazzurri per forza e soprattutto continuità Ospite a Sky Sport, Giancarlo Padovan si esprime così sull’Inter. LE PAROLE- « ...Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez è stato eletto come il miglior giocatore del mese di ottobre: ecco l’ufficialità della Lega Serie A Per l’attaccante e capitano dell’Inter non poteva essere alt ...