Otto metri di idiozia ciclabile

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ci sono record di cui andare orgogliosi e altri che sarebbe meglio evitare come la peste. Specialista di quest’ultima categoria il Partito Democratico, che con la sua amministrazione a Torino ha collezionato il primato per la pistapiù corta del mondo. “Ben” settee mezzo, quasi, in corso Umbria all’incrocio con via Livorno, una superiorità che il quartiere di San Donato avrebbe preferito lasciare ad altri. Di tutt’altro avviso il sindaco Lo Russo e la sua giunta, nota per un integralismo green tale da strappare risate e ironie. Sì, perché è difficile non prendere in giro la pistadi corso Umbria: settee mezzo, poi il nulla. Una porzione rossa d’asfalto realizzata con un materiale drenante delimitata dalle pietre della banchina pedonale che inizia e finisce nel ...