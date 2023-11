Otto furti di bici assistite | arrestato nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ accusato didiclette a pedalata assistita:. I fatti tutti tra la penisola sorrentina e Castellammare di Stabia (Napoli) nel periodo compreso tra i mesi di marzo e settembre del 2023. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura torrese, nei confronti di una persona (della quale non sono state fornite le generalità): è accusata di furto ed evasione dagli arresti domiciliari. I fatti a Sorrento il 26 marzo, il 2, 3 e 6 maggio, il 20 agosto e il 2 settembre; a Sant’Agnello il 3 settembre; a Meta il 18 marzo; a Vico Equense il 10 settembre; a Castellammare di Stabia sempre il 10 settembre. Le indagini si sono avvalse ...