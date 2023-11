Ostaggi di Hamas | Bezalel Schnaider | «Mia sorella uccisa in strada | i miei nipotini portati via I palestinesi? Vittime come noi»

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il confine tra il dolore che stringe lo stomaco e la preoccupazione che toglie il fiato è impalpabile. Questi trenta giorni, dal terribile 7 ottobre,li ha vissuti in una...

...stop ai combattimenti 'Non fermeremo i combattimenti finché non avremo portato indietro gli'... 09 nov 18:33: trattative con Israele in corso, ma ancora nessun accordo Esponenti di...

Hamas tratta sugli ostaggi in cambio di una tregua - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

L'Aria che tira, chi tratta per gli ostaggi di Hamas. Il retroscena dell'ex 007 Il Tempo

Le dimostrazioni negli ultimi nove mesi contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e la sua riforma della Giustizia, che sono state feroci al punto che per andare in vacanza Bibi e signora ...Ieri il capo della Cia, William Burns, e quello del Mossad, David Barnea, sono stati in Qatar dal primo ministro, Al Thani. Sul tavolo la liberazione di 10-20 ostaggi e una tregua di tre giorni. Doha ...