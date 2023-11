Osimhen Vicino al Rientro | Potrebbe Essere in Panchina Contro l’Atalanta

(Di venerdì 10 novembre 2023) Victor, attaccante del Napoli, si avvicina alin campo dopo l’infortunio.convocato per la partita, segnando un importante passo verso il completo recupero. Notizie calcio Napoli – Victor, il dinamico attaccante del Napoli, è sempre piùa fare il suo atteso ritorno in campo. Dopo un periodo di assenza dovuto a un infortunio al bicipite femorale,già trovare spazio innella prossima sfida del Napoli, subito dopo la sosta internazionale. Mercoledì sera,è stato avvistato allo stadio Maradona, sedutoal presidente ...

Victor(LaPresse) - Calciomercato.itL'attaccante nigeriano, fuori per infortunio dallo ... sembra essere sempre piùal rientro in campo. Come annunciato ufficialmente quest'oggi dal ...

Osimhen, il rientro è più vicino: già in panchina con l'Atalanta ilmattino.it

I compagni di squadra e chi gli sta vicino hanno notato un dettaglio ... CalcioNapoli24

Infortunio Osimhen – Ad un giorno dal pareggio contro l’Union Berlino, il Napoli è già tornato in campo per pensare alla 12^ giornata di Serie A e per provare a recuperare quanto prima alcuni elementi ...MondoNapoli - Ibrahimovic vicino al ritorno al Milan come consigliere di Gerry Cardinale e come punto di riferimento tra staff e dirigenza ...