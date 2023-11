Osimhen | presto rientro dall’infortunio! Torna con l’Inter? Le sensazioni – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 novembre 2023)è fermo da diverse settimane per un infortunio. L’attaccante nigeriano rientrerà a disposizione di Garcia dopo la sosta:osserva CONDIZIONI – Si avvicina ildall’infortunio di Victor. Secondo quanto riferito da Sky Sport ildel nigeriano dal problema al flessore della coscia destra dovrebbe avvenire dopo la sosta. Nel mirino c’è il match contro l’Atalanta del 25 novembre, otto giorni prima del match contro. Garcia, quindi, dovrebbe avere a disposizione l’attaccante per il big-match contro la squadra di Inzaghi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...