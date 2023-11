Osimhen | c’è un aggiornamento importante | riguarda il rinnovo

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 10 novembre 2023) Quale sarà il futuro di Victor? Il nigeriano attende di ritornare in campo dopo l’infortunio, ma i riflettori sono puntati sulla trattativa con Aurelio De Laurentiis per ildi contratto. Dopo la sosta, dovrebbe arrivare il momento del ritorno in campo di Victor. Reduce dall’infortunio con la sua Nigeria nella scorsa sosta delle Nazionali, il numero 9 azzurro è chiamato quanto prima a prendersi sulle spalle una squadra che continua a non convincere pienamente il presidente Aurelio De Laurentiis e tutti i tifosi. L’ex Lille è rientrato a Napoli soltanto nei giorni scorsi, accompagnato dal suo agente Roberto Calenda, che era allo stadio Diego Armando Maradona insieme al suo assistito per la sfida di Champions contro l’Union Berlin. Intanto, arrivano aggiornamenti circa la trattativa trae ...