Oroscopo Paolo Fox settimana 11-17 novembre 2023 | tutti i segni zodiacali

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 10 novembre 2023) Anche per questa, DiPiù Tv ha diffuso le previsioni astrologiche dell'diFox dall'11 al 17. I Gemelli dovranno affrontare dei cambiamenti lavorativi, mentre lo Scorpione farà incontri fortunati. Vediamo cosa prevedono gli Astri per i dodicidello Zodiaco. ARIETE – Prudenza in amore. Venere inizia un transito di opposizione: questioni di lavoro porteranno ad altre priorità. Evitate scontri diretti. In coppia, si gestiscono con maggiore stanchezza le relazioni che hanno già vissuto complicazioni. A livello lavorativo, si parlerà di cambiamenti. TORO – I rapporti con Ariete e Capricorno saranno ancora nervosi. In coppia, non agitate troppo le acque nel fine. Nella professione, chi è dipendente ha dovuto affrontare ...