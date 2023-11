Open Day Anpas alle Croce Verdi di Asti | Castagnole delle Lanze e Mombercelli

Santa Margherita Ligure . Domani (sabato 11 novembre) dalle 9:00 alle 11:30, la palestra dell'istituto Colombo ospiterà undi Dodgeball.

Carta d'identità a Roma: open day 11 novembre. Tutte le informazioni RomaToday

Open day C.I.E. sabato 11 e domenica 12 novembre Roma Capitale

The highly charged debate over U.S. policy in Israel has exposed long-standing frictions among House Democrats, pitting Israel’s staunchest allies against pro-Palestinian liberals and posing a ...Kevin McCarthy’s replacement tasked with passing legislation to fund the government but issues that toppled predecessor persist. Moderate House GOP lawmakers call for backing off Biden impeachment ...