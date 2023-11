Omicidio Giulia Tramontano | i legali del killer puntano a nuova mossa

Leggi su notizie

(Di venerdì 10 novembre 2023), idelad una: non mancano le polemiche Si ritornamente a parlare dell’che ha visto come vittima, ovvero la ragazza di 29 anni uccisa dal suo fidanzato lo scorso 27 maggio. Il tutto accadde nella loro abitazione di Senago (provincia di Milano). A toglierle la vita, insieme al piccolo Thiago che aveva in grembo (settimo mese di gravidanza), Alessandro Impagnatiello. Proprio in merito a quest’ultimo arrivano delle novità. A quanto pare i suoi avvocati stanno studiando ad una. Alessandro Impagnatiello (Ansa Foto) Notizie.comSecondo quanto riportato ...