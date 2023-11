Omicidio di Giulia Tramontano | perché Impagnatiello rischia l' aggravante della crudeltà

(Di venerdì 10 novembre 2023), la 29enne incinta uccisa dal fidanzato Alessandro, era ancora viva dopo le prime nove coltellate inferte dal 30enne. Ma l'uomo si è accanito e ha continuato a sferrare colpi, arrivando a 37 fendenti: per questo la gip di Milano, Angela Minerva, gli contesta l'. E' quanto emerge dagli atti in vista del processo a carico diche inizierà il 18 gennaio. Sono quattro le aggravanti riconosciute dalla gip a carico del 30enne: premeditazione,, futili motivi e rapporto di convivenza. L'uomol'ergastolo per aver ucciso la fidanzata al settimo mese di gravidanza, nella loro abitazione di Senago, nel Milanese, lo scorso 27 maggio.

