“Oltre il tabù” | proseguono gli incontri formativi del progetto per gli adolescenti

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 10 novembre 2023) Le classi seconde del Liceo Classico e Scientifico Tito Livio partecipano al progetto “il” su tematiche di grande importanza per glie per il loro percorso di crescita. Il progetto, interamente patrocinato e sostenuto dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Martina, si svolge in collaborazione con le Associazioni AICS e ReStart che si sono aggiudicate il bando e coinvolge anche l’I.I.S.S. Majorana e l’I.I.S.S. Leonardo da Vinci. Glidinamici e i laboratori mirano soprattutto ad educare ragazzi e ragazze a vivere un’affettività e una sessualità consapevoli e mature e a riconoscere il valore dell’altro. Un’altra parte del progetto è dedicata alle nuove tecnologie, con lo scopo di aumentare la consapevolezza relazionale nell’ambito della ...