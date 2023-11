Olimpiadi invernali | botte da orbi sulla pista da bob

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 10 novembre 2023) Più che un’opera olimpica, la vicenda dellada bob per i giochi di Milano-Cortina 2026, assomiglia a una commedia dell’assurdo (o meglio, a una farsa). Dove si farà il benedetto impianto? A Cortina? A Cesana (Torino)? O le gare si terranno a Saint Moritz…? La risposta dipende dal personaggio della farsa al quale lo si chiede… Continua la rissa tra Cortina, Cesana e Saint Moritzda bob per ledi Milano-Cortina 2026 Se ieri lo si fosse domandato al ministro Andrea Abodi, avrebbe risposto che la sua “volontà è mantenere la matrice italiana, ma la decisione finale non spetta al governo, ma rimane alla fondazione Milano Cortina con il supporto del Cio”; che “l’impegno del Governo è totale, ma che non si sostituisce agli organi preposti” e che “l’eventuale delocalizzazione all’estero è una ...