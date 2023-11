Offerte di lavoro in Campania | tantissime figure ricercate anche senza esperienza

Leggi su informazioneoggi

(Di venerdì 10 novembre 2023) La Regioneraccoglie ledidei Centri Per l’Impiego e non solo online per facilitare la ricerca di un’occupazione. Numerose aziende, grandi e piccole, assumono personale in. Vediamo come trovare le posizioni aperte e come candidarsi.diin(Informazioneoggi.it)Internet rende tutto un po’ più facile. Basta una connessione e un dispositivo elettronico per fare una ricerca dellediattive in. La Regione mette a disposizione degli utenti il portale clic.it per scoprire tutte le posizioni aperte e permettere la candidatura veloce, in modo telematico. I risultati potranno ...