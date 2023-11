Occupata sede del Parlamento Europeo a Roma | blitz dei centri sociali | “Stop al genocidio in Palestina”

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ladelper la pace: gli attivisti chiedono il cessate il fuoco a Gaza, fermate 10 persone. Il conflitto sulla Striscia di Gaza prosegue e aumenta il conto dei morti. Così come non si fermano le vittime, continuano i movimenti di protesta e solidarietà verso le popolazioni colpite. La richiesta è sempre la stessa: “Cessate il fuoco”, “al”. Questo chiedono gli attivisti, ma le parole sono diventate fatti di fronte alle tante manifestazioni di protesta delle ultime settimane. L’Italia è vicina agli accadimenti di Gaza e molti manifestano il proprio dissenso come possono. Emergenza rifiuti a: AMA chiede aiuto ai privati per gestire le festività di Natale, ...

Laè rimastafinché non siamo riusciti a consegnare i 10mila nomi delle persone che hanno perso la vita sotto le bombe israeliane, per chiedere un impegno da parte del nostro paese e di ...

Occupata la sede del Parlamento Europeo a Roma: Complici con ... Fanpage.it

A Roma occupata la sede dell’Unione Europea: “Palestina libera” Contropiano

Hanno occupato il quartiere generale del New York Times per chiedere un cessate il fuoco immediato della guerra in Medioriente. In centinaia hanno manifestato a favore della Palestina al grido “ ...Il 62% dei 5.500 dipendenti di Crif nel mondo è sotto i trent’anni, fa sapere la responsabile delle risorse umane Loretta Chiusoli. Ma di giovani preparati — e da formare nella propria Academy — il co ...