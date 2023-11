Obbligati a rifare l' esame di maturità | l' incubo ricorrente di molti è diventato realtà

Loro non devono esseread andare via'. Però non ha ancora risposto. La vedremo in ... interverremo sulla via Crispi pertutto lo spartitraffico e la passerella che collega l'...

Tutto da rifare (di nuovo) per i New York Giants Play.it USA

Nuovo medico di famiglia, tutte da rifare le cartelle dei pazienti La Provincia Pavese

Oltre ai disagi per il cambio del dottore, sarà necessario ricostruire da zero ogni fascicolo sanitario. A Rivanazzano l’ultimo episodio, con 1.300 persone ...Oltre ai disagi per il cambio del dottore, sarà necessario ricostruire da zero ogni fascicolo sanitario. Ats: «Accesso impossibile ai sostituti per ragioni ...