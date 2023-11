NVIDIA GeForce Now Aggiunge 16 Nuovi Giochi al Servizio di Cloud Streaming

Leggi su windows8.myblog

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nel mondo del gaming basato suNow sta costantemente espandendo la sua libreria didisponibili per lo. Anche se questa settimana non presenta titoli blockbuster, ci sono alcune aggiunte notevoli che non vorrai farti sfuggire. Uno deidi punta aggiunti aNow questa settimana è il remaster per PC di Onimusha: Warlords di … ?