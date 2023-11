Nuoto | Trofeo Nico SAPIO | Ceccon e Quadarella brillano in finale

(Di venerdì 10 novembre 2023) Thomas, Simona, Benedetta Pilato, Lorenzo Mora, Alessandro Miressi e Francesca Fangio si sono rivelati protagonisti delle finali della prima giornata del ‘’. L’evento, che festeggia quest’anno il suo 49esimo compleanno, è intitolato alla memoria del giornalista Rai scomparso in seguito al tragico incidente del Convair Lufthansa a Brema nel 1966. Ilha luogo nella piscina Sciorba di Genova, dove Thomassi conferma sotto i riflettori. Il nuotatore, reduce di una grande performance in Coppa del Mondo, vince e domina i 200 misti, segnando il record personale in 1’51”90. Simonainvece brilla nei 400 stile libero, registrando il secondo tempo più veloce di sempre nella sua carriera in 4’00”12 e ...

Apertura con il botto per il 49° Trofeo Nico Sapio in programma sino a domenica prossimi presso My Sport Village Sciorba, il più grande complesso natatorio della Liguria, con organizzazione a cura di ...