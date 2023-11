...nonostante il 'negazionismo' del presidente degli Stati Uniti Joe Biden che smentisce questile gravi violazioni del diritto umanitario in corso ', e a che ' la comunità internazionale ...

Numeri e date. Ecco come funzionerà il termovalorizzatore di Gualtieri Il Foglio

Lucca Comics 2024: ecco le date (e i numeri di questa edizione) cinecittanews.it

Il sindaco risponde ad una interrogazione di Forza Italia su presenze e illegalità nello stabile dell'ex studentato e conferma: 'Numeri esplosi nell'ultimo anno. Il Comune spende 600 milia euro per 57 ...Lo dicono anche i numeri. Lautaro da record: l’argentino ha contribuito a 16 delle 32 reti segnate dall’Inter in stagione, la Uefa lo celebra così Il dato che non può e non deve affatto passare ...