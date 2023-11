Now You See Me 3 | il film si farà | confermato da Lionsgate

(Di venerdì 10 novembre 2023) È stato dato il via libera a Now You See Me 3, terzodel franchise iniziato nel 2013 con Now You See Me – I maghi del crimine. Ad annunciare la notizia è stata proprio lache spera nel successo economico ottenuto dai precedenti due. Come sempre, dunque, la narrazione sarà incentrata su un gruppo di geni del crimine in grado di utilizzare la magia, o meglio la prestidigitazione, per portare a termine i loro colpi. Rispetto al passato, però, sembra che lavoglia rivitalizzare la saga affidando la regia a Ruben Fleischer, regista di Gangster Squad, Il corriere – The Mule e Venom. Come riporta Comicbook, il suo nome, già annunciato lo scorso settembre, è stato fatto proprio da Joe Drake, il presidente del Motion Picture Group di. Fatta eccezione per questo ...

Gli spettacolari illusionisti ritornano sul grande grande schermo, Now You see me è ufficialmente confermato e la produzione comincerà in primavera.