(Di venerdì 10 novembre 2023) Le mani di Paul McCartney che accordano la chitarra, le bacchette di Ringo Starr in posizione dietro la batteria, la voce dei due unita a quella di George Harrison in una sessione degli anni ’90 conta “One, two, tree…”. The last song of Beales: ecco “Now and” Poi la musica parte: sono le note di “Now and“,dei– the last song. A cantare è davvero John Lennon, un miracolo reso possibile dall’intelligenza artificiale, a distanza di 43 anni dal suo assassinio. La demo originale di questaè degli anni ’70, registrata sul nastro di una cassetta. John cantava al piano. Quando Paul, Ringo e George si riunirono per lavorare ai pezzi incompleti di John erano ormai gli anni ’90 e la demo di “Now and” risultò inutilizzabile, perché ...

La Lionsgate ha annunciato ufficialmenteYou See Me 3, il terzo capitolo della saga sui maghi del crimine. Confermati Jesse Eisenberg e Woody ...

I Beatles e le polemiche sulla canzone Now and Then Esquire Italia

“Now and then”: l'ultima canzone dei Beatles è il testamento delle quattro leggende - Luce Luce

Nicholas Cornwell will carry on his father’s legacy when he publishes an espionage novel featuring the fictional British intelligence agent ...Kelly Cervantes talks about loss and navigating the highs and lows of grief with her new book, 'Normal Broken' ...