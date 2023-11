“Non voglio avere un infarto a 30 anni” | il fondatore di Omegle annuncia così la chiusura della piattaforma dopo diverse denunce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Un sito che metteva in contatto gli utenti in modo del tutto casuale., questo il nome, è diventato molto noto e usato tra adolescenti e bambine durante la pandemia manumerosee menzioni in diversi casi di pedofilia, il sito di web chat online ha chiuso i battenti. Lo fa sapere la Bbc. Secondo ildi, Leif Brooks, la gestione del sito “non era più sostenibile, né finanziariamente né psicologicamente”. Secondo Brooks bisogna riconoscere che “persone ne hanno abusato, anche per commettere crimini indicibilmente atroci”. Per Brooks “le spese e lo stress per questa lotta” sono “semplicemente eccessivi”. Ha poi aggiunto: “Francamente nonuna 30”. ...