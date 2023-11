“Non l' ho mai picchiata” Parla l’ex marito della showgirl Alessia Fabiani

Elon Musk presto sul grande schermo, ovviamentelui, anche se l'ultima paroladetta, ma il suo biopic (genere cinematografico basato sulla ricostruzione della biografia di un personaggio realmente esistito, ndr), la cui sceneggiatura sarà tratta dalla biografia di ...

S.B. Shevchuk: "Non bisogna rassegnarsi mai alla guerra, è sempre ... Servizio Informazione Religiosa

Iniziano le ATP Finals di Torino. Il tennis non è mai stato così letterario Maremosso

Lei non c'era mai. Rientrava a casa nel cuore della notte e io non sapevo nemmeno dove fosse stata”. Nel 2016 i due erano oramai alla fine della loro relazione, infatti convivevano sotto lo stesso ...Gli esami non finiscono mai, si sa da sempre. Nel caso della Juve di Max Allegri lo scritto della maturità ha già una data precisa, 26 novembre. Intanto però il Professor Ranieri proverà a minare le c ...