‘Non governeremo o occuperemo Gaza’ | gli alleati pressano | Netanyahu fa retromarcia L’operazione di Israele non ha tempo illimitato

(Di venerdì 10 novembre 2023) Fate quello che dovete fare, ma fatelo presto. Il messaggio parte da Washington, attraversa l’Atlantico e arriva direttamente a Tel Aviv. Mentre le operazioni militari a Gaza continuano senza sosta dall’attacco di Hamas del 7 ottobre e le morti civili palestinesi aumentano nell’ordine di centinaia ogni giorno, Benjaminsa che il sostegno deglistorici, in particolare gli Stati Uniti, non sarà aindeterminato. Non solo, non potrà nemmeno portare ai risultati ipotizzati nei primi giorni di guerra, come testimonia il piano preparato dal ministero dell’Intelligence sulle tre opzioni per il futuro di Gaza. La prima, la preferita, era quella che prevedeva lo svuotamento della Striscia, una pulizia etnica da portare a termine con il trasferimento forzato di milioni di persone in Egitto e, successivamente, in altri ...