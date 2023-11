Nitto Atp Finals | proseguono gli allenamenti di Sinner a 48h dal suo esordio

(Di venerdì 10 novembre 2023) Un'oretta per scaldarsi, e una per fare sul serio. Jannikè tornato quest'oggi ad allenarsi all'interno del Pala Alpitour. Sparring di giornata è stato il russo Andrey Rublev, per una sessione ...

Più di 300mila bambini coinvolti in tutta Italia Più di 300mila bambini coinvolti in tutta Italia e un finale spettacolare, in Piemonte, collegato alleFinals di Torino. Il progetto ' Racchette in classe ' ha trovato la sua apoteosi proprio alla vigilia dell'inizio del Tornei dei Maestri, con la giornata conclusiva che ha radunato al Pala ...

Nitto ATP Finals, il calendario delle prime gare: quando gioca Sinner Tuttosport

Nitto Atp Finals, Jannik Sinner nel girone con Djokovic, Tsitsipas e Rune RaiNews

Un'oretta per scaldarsi, e una per fare sul serio. Jannik Sinner è tornato quest'oggi ad allenarsi all'interno del Pala Alpitour. Sparring ...La lunga attesa è finita. Torino si prepara ad ospitare per il terzo anno le NITTO ATP Finals, l’evento che vedrà in gara i migliori otto tennisti della stagione che sta per volgere al termine. E ques ...