Nitto ATP Finals | con chi gioca Sinner in caso di forfait di Tsitsipas

TORINO - È scattato l'allarme a Torino per le condizioni di Stefano Tsitsipas , avversario di Jannik Sinner all'esordio delleFinals. Il greco ha infatti interrotto l'allenamento odierno a causa di un problema al gomito destro.

Così Jannik Sinner, intervenuto nella conferenza stampa ufficiale di presentazione delle Nitto Atp Finals svoltasi nella suggestiva cornice di Palazzo Reale. Inserito nel Girone Verde guidato da Novak ...Jannik campeggia sui manifesti in tutta Torino. È il volto delle Nitto Atp Finals 2023. Tutti provano a vederlo, fotografarlo. Di bocca in bocca in bocca passa una domanda, come in un telefono senza ...