(Di venerdì 10 novembre 2023) Dagli 80 milioni di euro in due anni alla sospensione del: è questa la decisione dell'Al-Hilal nei confronti di

...dicon l' Al - Hilal è stato temporaneamente sospeso in vista del rientro e per liberare uno slot per gli stranieri che consentirebbe alla squadra di rafforzarsi a gennaio. Il tecnico del,...

Neymar, il club arabo gli sospende il contratto: ecco perché ilGiornale.it

Clamoroso Al Hilal-Neymar: decisione drastica del club saudita Calcio in Pillole

Dagli 80 milioni di euro in due anni alla sospensione del contratto: è questa la decisione dell'Al-Hilal nei confronti di Neymar ...L'attaccante brasiliano non potrà più giocare in questa stagione dopo l'infortunio riportato il 18 ottobre con la Nazionale contro l'Uruguay.