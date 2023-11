(Di venerdì 10 novembre 2023) 10 nov 21:23 Oms: "Amuore in media un bambino ogni dieci minuti" 'La situazione aè impossibile da descrivere. I corridoi degli ospedali sovraffollati di gente, operazioni senza anestesia, ...

10 nov 21:23 Oms: "A Gaza muore in media un bambino ogni dieci minuti" 'La situazione a Gaza è impossibile da descrivere. I corridoi degli ospedali sovraffollati di gente, operazioni senza anestesia, ...

Netanyahu: "Terremo il controllo di Gaza anche finita la guerra" | Fonte israeliana: "Nessuna intesa per scambio ostaggi-detenuti Hamas" TGCOM

Netanyahu: noi a Gaza a tempo indeterminato. Gli Usa: siamo contrari. E ammettono: uccisi molte ... Il Sole 24 ORE

Walid Jumblatt, storico leader dei socialisti libanesi: «Con questa guerra, lo Stato ebraico può distruggere Hamas, ma non le loro idee» ...I soldati di Netanyahu continuano ad avanzare nell'enclave palestinese dopo aver tagliato in due la Striscia. (La Stampa) Apre a “piccole interruzioni tattiche” per permettere la partenza dei civili ...