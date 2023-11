Netanyahu ritratta su Gaza | «Non torneremo ad occuparla» La nuova minaccia dell’Iran | «Inevitabile l’allargamento del conflitto»

(Di venerdì 10 novembre 2023) Israele non vuole occuparené tornare a governarla. Ma serve una «forza credibile» per entrare nell’enclave. «Per prevenire l’emergere di minacce militari», dice Benjaminin un’intervista a Fox News. Nella quale elogia l’esercito, che si sta comportando «in maniera eccezionale», e dice che Israele cercherà di dare alla città «un futuro migliore». Intanto secondo il ministero della Sanità palestinese gestito da Hamas Israele ha lanciato attacchi aerei vicino a tre ospedali. Tra cui il più grande nosocomio di, Al Shifa, dove Israele afferma che Hamas ha nascosto centri di comando e tunnel. E l’Onu chiede di coordinare le pause umanitarie di quattro ore al giorno che Israele ha detto di voler concedere per garantire l’arrivo di aiuti umanitari. L’intervista a Fox Durante l’intervista...

L'intervista a Fox Durante l'intervistaha detto che vuole un governo civile per Gaza, ma che Israele si assicurerà che un attacco come quello del 7 ottobre non si possa ripetere. "Dobbiamo ...

NEW YORK, 09 NOV - Israele non cercherà di conquistare, occupare o governare Gaza dopo la guerra contro Hamas ma una "forza credibile" sarà necessaria "per entrare nell'enclave palestinese se necessar ...La Jihad islamica ha pubblicato un video di due ostaggi, un’anziana e un bambino, dichiarando che li libererà per ragioni umanitarie “una volta soddisfatte le misure appropriate”. Nel filmato gli osta ...