Netanyahu | “Israele non cerca né di governare né di occupare Gaza”

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ormai siamo ad un mese dall’inizio del conflitto trae Hamas, ma la guerra continua in medio oriente, nonostante...

Fonti palestinesi: '6 morti in un raid sull'ospedale di Shifa'. L'esercito israeliano: 'Uccisi 3 capi militari di Hamas nel nord della Striscia'. Iran: 'Inevitabile l'espansione della portata della ...

Il premier Benjamin Netanyahu, intervistato da Fox News, ha affermato che Israele non cercherà né di governare né di occupare Gaza. Tuttavia, un “forza credibile” sarà necessaria “per entrare nell’enc ...Ieri, la Casa Bianca ha riferito che Israele ha accettato di mettere in atto pause umanitarie ... LEGGI L'ARTICOLO Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ribadisce che il suo governo non è d'accordo ...