Netanyahu dice che Israele non vuole «conquistare | occupare o governare Gaza»

(Di venerdì 10 novembre 2023) Intanto ha promesso 4 ore al giorno di pausa dalle operazioni militari per favorire l'evacuazione di civili dal nord della Striscia

Al di là della furia di Bibi, obiettivamente le condizioni per una pace o anche per una ... Se è vero quel cheun sondaggio del New York Times, cioè che la maggior parte dei democratici ...

L’esercito israeliano dice di essere entrato nella città di Gaza Il Post

Guerra lunga. Lo dice Netanyahu, lo confermano gli Usa: non è il ... L'HuffPost

di Mauro Evangelisti Netanyahu concede quattro ore quotidiane di pausa dei combattimenti nel Nord di Gaza e Biden osserva: «Per convincerlo c’è voluto più tempo di ...La Jihad islamica pubblica i video di due prigionieri. L’esercito nel quartier generale di Hamas. Israele accetta uno stop giornaliero ai bombardamenti. Missili dallo Yemen su Eliat ...